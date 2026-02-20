Newsletter

20 Febbraio 2026 - 17:34

Sanremo 2026 – Debuttanti a Sanremo: chi ha più chance di arrivare nella Top 5? Su Sisal.it Tommaso Paradiso e Sayf sono i favoriti

Manca ormai pochissimo all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo e la curiosità cresce anche attorno a chi affronta per la prima volta il palco più prestigioso della musica

20 Febbraio 2026

Manca ormai pochissimo all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo e la curiosità cresce anche attorno a chi affronta per la prima volta il palco più prestigioso della musica italiana. Come se la caveranno i debuttanti? Secondo gli esperti Sisal, tra i nuovi protagonisti in gara emergono alcuni artisti che hanno maggiori probabilità di piazzarsi nella Top5 della classifica finale.

Chi sono quindi i debuttanti con più chance di avvicinarsi a questo piazzamento? Ottime le probabilità per Tommaso Paradiso e Sayf che rispettivamente offerti a 1,33 e 1,65 sembrerebbero avere tutte le carte in regola per conquistare l’impresa. A fargli compagnia c’è anche Eddie Brock a 4,50. Seguono Luchè, il duo Maria Antonietta Colombre e Tredici Pietro, tutti offerti a 6,00, rincorsi da Nayt, la cui posizione in Top5 è proposta a 7,50. Una scalata possibile, ma più complessa.

Partono invece da sfavoriti Sal Da Vinci, proposto a 9,00, e Bambole di Pezza, la cui presenza tra i primi cinque è data a 25,00. Chiude il quadro dei debuttanti Samurai Jay: il suo piazzamento nella cinquina pagherebbe 50 volte la posta.

In un Sanremo dove l’esperienza pesa, ma la capacità di sorprendere degli esordienti può fare la differenza – come abbiamo visto l’anno scorso con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas – i debuttanti si preparano alla sfida.

 

