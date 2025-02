Sanremo 2025: secondo gli esperti Sisal Settembre trionferà tra le nuove proposte. E tra i big? Olly e Brunori Sas stabili nella cinquina della serata mentre Fedez conquista posizioni in classifica generale

La seconda serata del Festival di Sanremo convince, tra performance degli artisti in gara e grandi ospiti, l’attesa ora è tutta per stasera. Da un lato, il ritorno dei Duran

La seconda serata del Festival di Sanremo convince, tra performance degli artisti in gara e grandi ospiti, l’attesa ora è tutta per stasera. Da un lato, il ritorno dei Duran Duran sul palco dell’Ariston dopo 40 anni e, dall’altro, dopo le eliminazioni di ieri, l’incoronamento di una Nuova Proposta che secondo gli esperti Sisal potrebbe veder protagonista Settembre. La possibilità di veder trionfare il giovane cantautore napoletano è infatti data a 1,30, staccato l’altro finalista Alex Wyse, a 3,50.

Chi invece tra i 14 Big in gara rientrerà nella cinquina dei favoriti? Olly e Brunori Sas, rispettivamente offerti a 1,40 e 3,50, sembrerebbero i protagonisti più certi. Irama, partito da favorito per la finalissima e poi crollato dopo la prima serata, potrebbe rialzarsi grazie al supporto dei suoi fan con il televoto. L’opzione di vedere il cantautore rientrare nella TOP5 di questo giovedì è data a 12,00. Mentre Noemi difende il suo talento con quota 20,00, Tony Effe e i Coma Cose duellano appaiati in quota 25,00 per chiudere la cinquina.

Guardando al gran finale: Simone Cristicchi si conferma il principale favorito, a 3,00 ma deve fare i conti con Giorgia, a 3,75, un agguerrito Olly, a 6,00 e un Achille Lauro determinato a conquistare la scena, anche lui a quota 6,00. E poi c’è Fedez che continua a scalare posizioni in classifica – oggi è offerto a 9,00 – davanti a Brunori Sas, a 12,00. Infine, la sorpresa Lucio Corsi, la cui vittoria si gioca a 16,00.

