Sanremo 2024. Sisal vede un podio quasi tutto femminile: Annalisa, favorita a 3,50, poi Angelina Mango, Alessandra Amoroso e Geolier

Secondo la classifica elaborata dagli esperti di Sisal la vittoria di questa 74a edizione del Festival di Sanremo è donna. Per il bookmaker la favorita, a quota 3.50 è infatti Annalisa, che sta cavalcando l’onda del successo con i suoi celebri tormentoni. Al secondo posto, a 5.00, c’è invece Angelina Mango, figlia d’arte e alla sua prima partecipazione al Festival.

Il podio dei favoriti è chiuso da Alessandra Amoroso, offerta a 6,00, ma a contendere con lei questa medaglia di bronzo arriva Geolier, appaiato in quota: entrambi alla loro prima apparizione da protagonisti in gara sul palco dei Big dell’Ariston. In quarta posizione, per la vittoria finale, si piazzano due diverse generazioni di artisti che continuano a farci emozionare: Loredana Bertè e i Negramaro, entrambi offerti a 9,00.

Segue Mahmood (12,00) che precede, a 16,00, The Kolors, Irama ed Emma. Seguono parimerito, dati a 20,00, Il Volo e Diodato, il vincitore dell’edizione 2020. Per Sisal al 7° posto c’è poi affollamento tra Mr. Rain, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico, tutti quotati a 25,00. Alle loro spalle Rose Villain, I Santi Francesi, Ghali (33,00). Penultimi invece, a 66.00 il duetto Renga, Nek e Sangiovanni per cui non sembrerebbero volare anche quest’anno farfalle.

Secondo i bookmaker di Sisal chiudono la classifica i Ricchi e Poveri, Big Mama, Mannini, La Sad, Fred De Palma, il Tre, Clara, Alfa e i BNKR44: la vittoria di uno di loro pagherebbe 100 volte la posta.

L’edizione 2024 si pronostica come una delle più avvincenti degli ultimi anni, poiché porterà sul palco più generazioni: dai Ricchi e Poveri a Geolier, dai Negramaro a La Sad. Tante le fanbase pronte a supportare con il voto i loro artisti preferiti. Non ci resta che attendere l’inizio della gara!

Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal è possibile consultare: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/festival-sanremo/sanremo-2024

PressGiochi