Sanremo 2023: Marco Mengoni si conferma favorito per la vittoria finale

È tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo condotta per la quarta volta consecutiva da Amadeus accompagnato quest’anno da Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu

È tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo condotta per la quarta volta consecutiva da Amadeus accompagnato quest’anno da Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani. L’imperdibile appuntamento con il TotoSanremo dell’evento musicale italiano più atteso dell’anno entra ufficialmente nel vivo e Sisal seguirà con grande attenzione la kermesse canora più importante d’Italia, con i 28 artisti che parteciperanno alla gara.

Ai nastri di partenza e con i brani ancora top secret, secondo gli esperti Sisal, resta ancora Marco Mengoni il favorito per la vittoria finale, con il successo proposto a 3,00. A seguire, sul secondo gradino del podio, c’è Ultimo, a 3,50, tallonato da Giorgia a 4,00 che per il suo ritorno a Sanremo punta sul brano intitolato “Parole dette male”. In quarta posizione troviamo l’esordiente Lazza, a 9,00, con l’inedito “Cenere” mentre in quinta si piazza Elodie: l’artista romana ritorna per la terza volta sul palco dell’Ariston e promette una canzone “spigolosa e potente”, il suo successo è a 12,00 seguita da Madame e Tananai, entrambi a 16,00.

In settima posizione invece, un terzetto formato da Colapesce e DiMartino, in gara con il singolo ‘’Splash’’, Gianluca Grignani e Mara Sattei con ‘’Duemilaminuti”, tutti a 25,00. Nella parte alta della classifica, a 33,00, compaiono anche il duo milanese del panorama indie-pop/rap Coma Cose con Ariete e Levante, candidate ad essere delle possibili outsider pronte a scalare posizioni. A seguire si piazza il giovane Gianmaria, vincitore di Sanremo Giovani, a 50,00 mentre un folto gruppetto formato dagli storici Articolo 31, i Modà e Leo Gassmann è proposto a 66,00. Dal 18° al 25° posto troviamo appaiati a 100,00 Anna Oxa, Paola e Chiara, protagoniste di una attesissima reunion, insieme al giovane genovese Olly, Shari, Colla Zio, LDA pseudonimo di Luca D’Alessio, Mr. Rain e Rosa Chemical. Tra i meno favoriti alla vittoria, il giovane Will, I Cugini di Campagna e Sethu.

PressGiochi