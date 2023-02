Sanremo 2023. Ad un passo dalla finale Marco Mengoni è sempre più vicino alla vittoria, a 1,55 su Sisal.it

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti Sisal confermano Marco Mengoni con la sua “Due vite” come stra-favorito alla vittoria, a 1,55, tallonato dalla sorpresa Mr. Rain che, a 3,50, balza dalla quarta alla seconda posizione e da Ultimo che, con la sua emozionante e toccante “Alba”, è salito al terzo posto a 4,00. Ai piedi del podio troviamo stabile Lazza a 16,00, alla sua prima partecipazione all’Ariston con l’apprezzatissimo inedito ‘’Cenere’’, seguito da un duetto composto da Tananai e Madame, entrambi a 25,00, con Giorgia ed Elodie leggermente staccate a quota 33,00.

Dopo il secondo posto nella classifica Sisal di ieri, Colapesce e DiMartino perdono cinque posizioni e si stabilizzano in settima, a pari merito con l’outsider Rosa Chemical, a 50,00. Risale LDA in gara con il brano “Se poi domani” quotato a 66,00, seguito dalla 13° alla 20° posizione da Paola e Chiara, in gara con il brano “Furore” i Colla Zio, Gianluca Grignani, i Modà, Leo Gassmann, Mara Sattei, Levante e i Coma Cose, tutti a 100,00. Tra i meno favoriti alla vittoria finale troviamo poi il giovane gIANMARIA in gara con il brano ‘’Mostro’’, Ariete, al debutto a Sanremo, seguiti dagli Articolo 31 che stasera duetteranno con Fedez, i Cugini di Campagna e Olly. Chiudono la classifica Sisal, Anna Oxa che conferma l’ultima posizione,

Sethu, Shari e Olly.

Sarà Giorgia in duetto con Elisa sulle note dei loro successi “Luce (Tramonti a Nord Est)” e “Di sole e d’azzurro” a vincere la serata cover di stasera? Per Sisal è lei la favorita a 1,80, seguita da Ultimo, che stasera si esibirà con Eros Ramazzotti, e Marco Mengoni sul palco del Teatro Ariston con il gruppo gospel Kingdom Choir per cantare “Let it be” dei Beatles: entrambi sono a 3,00. A Sanremo conta ovviamente la vittoria finale, ma c’è anche un altro premio molto ambito, quello della Critica intitolato a Mia Martini. Guidano questa classifica Colapesce e Dimartino favoriti a 1.80, insidiati da Gianluca Grignani a 2,25 e

Madame, terza a 5,00.

PressGiochi