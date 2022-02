Sanremo 2022. Mahmood/Blanco soli al comando verso il trionfo

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale, in programma domani sera, con il duo composto da Mahmood e Blanco che ha staccato la concorrenza. La vittoria della coppia lombarda, secondo gli esperti Sisal, è in quota a 1,50 ma Elisa, unica che riesce a rimanere in scia ai leader della classifica, non molla e il bis sanremese è offerto a 4,50. Prosegue la sua scalata Irama grazie alla toccante “Ovunque Sarai” che gli permette di essere sul terzo gradino del podio tra i favoriti: il trionfo del rapper di Carrara si gioca a 7,50.

Al quarto posto sale il giovanissimo Sangiovanni, vincente a 9,00, mentre l’eterno ragazzo Gianni Morandi, in gara con “Apri tutte le porte”, si prende la quinta piazza ed è dato primo all’Ariston a 12. Calano Emma e La Rappresentante di Lista, entrambi a 20, che si piazzano davanti a Dargen D’Amico, dato a 25, Massimo Ranieri e Fabrizio Moro, offerti a 33.

A metà classifica si trovano Ditonellapiaga/Rettore appaiati a Michele Bravi a quota 50, con un quartetto composto da Achille Lauro, Aka 7even, Noemi e Rkomi, tutti a 66, che li tallona da vicino.

Chiudono la classifica Giovanni Truppi, Matteo Romano e Highsnob/Hu, vincenti a 100; Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, e l’icona della musica italiana Iva Zanicchi e Yuman, offerti a 150, mentre il successo di uno tra Ana Mena e Tananai, pagherebbe 200 volte la posta.

Domani sera si assegna anche il Premio della Critica. Gli esperti Sisal vedono una lotta apertissima con Giovanni Truppi a 2,00, davanti a Massimo Ranieri, in quota a 3,00, Elisa, offerta a 4,00, la coppia Mahmood/Blanco data a 6,00 e la rivelazione Dargen D’Amico a 7,50.

Il terzo Festival di Sanremo targato Amadeus ha raggiunto ascolti pazzeschi e l’ultima serata non dovrebbe essere da meno tanto che superare la soglia del 53,25% di share è dato a 1,67.

PressGiochi