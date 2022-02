Sanremo 2022. Mahmood/Blanco resistono, per ora, all’assalto di Elisa

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal conferma la coppia Mahmood/Blanco come i favoriti alla vittoria finale del 72° Festival di Sanremo, a

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal conferma la coppia Mahmood/Blanco come i favoriti alla vittoria finale del 72° Festival di Sanremo, a 2,00, tallonati però da Elisa, in quota a 2,50, che ha vinto la seconda serata, e La Rappresentante di Lista, il cui successo si gioca a 9.00, che punta a recitare il ruolo di terzo incomodo.

Al quarto posto si conferma la rivelazione della prima serata Dargen D’amico, vincente a 12, a pari merito con Emma, che si è ripresentata sul palco del Teatro Ariston con la sua “Ogni volta è così” diretta da Francesca Michielin.

A seguire il veterano Gianni Morandi, trionfo in quota a 16, e in sesta posizione un terzetto composto da Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore, che fanno un gran passo in avanti in classifica, Irama e il giovane Sangiovanni: il successo di uno di loro pagherebbe 20 volte la posta.

A metà classifica troviamo Massimo Ranieri, dato a 25, l’artista napoletano in gara con “Lettera al di là del mare” seguito dalla coppia formati da Achille Lauro e Fabrizio Moro, entrambi a 33. Segue un terzetto composto dal cantautore napoletano Giovanni Truppi, Noemi e Rkomi, all’esordio al Festival di Sanremo, tutti vincenti a 50.

In quota outsider ci sono Aka 7even, Matteo Romano, Highsnob/Hu e Michele Bravi, offerti a 66, con Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, l’icona della musica italiana Iva Zanicchi e Yuman, dati a 100, mentre Ana Mena e Tananai, vincenti a 150, chiudono la classifica.

Sabato sera verrà assegnato anche il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Willie Peyote, con il brano “Mai dire mai”. Gli esperti Sisal vedono per quest’anno favorito Giovanni Truppi a 2,25, davanti a Massimo Ranieri, in quota a 3,50, e ai favoriti del Festival, Elisa e la coppia Mahmood/Blanco alla pari a 4,50.

PressGiochi