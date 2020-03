San Possidoni: multe a chi verrà trovato a giocare d’azzardo in tabaccheria

Multe e denunce a chi va a giocare alle slot machine in tabaccheria. Ricorda il Comune di San Possidoni che non si tratta di uscite per stato di necessità, e quindi sono vietate dall’ordinanza per il contenimento del Coronavirus.

Spiegano dal Comune, e la cosa è valida in tutto il resto del territorio

Si informa che chi verrà trovato a giocare con le SLOT MACHINES (New Slot) presso tabaccherie o altri esercizi commerciali sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Penale per violazione dell’art. 1 comma 1 lettera A del DCPM 08/03/2020 per il reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale in quanto tale uscita/permanenza fuori casa NON può costituire “situazione di necessità”.

PressGiochi