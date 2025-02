San Marino Song Contest: tutta l’Italia… e oltre…. Per gli esperti Sisal Gabry Ponte pronto a conquistare il trionfo e a volare in Europa

Dopo aver scoperto i 20 artisti in gara per la finalissima del San Marino Song Contest – tra emergenti, big e nuove proposte – la domanda sorge già spontanea. Chi

Dopo aver scoperto i 20 artisti in gara per la finalissima del San Marino Song Contest – tra emergenti, big e nuove proposte – la domanda sorge già spontanea. Chi fra loro conquisterà il pass per salire sul palco dell’Eurovision? In attesa di scoprirlo, l’8 marzo, gli esperti Sisal hanno elaborato il loro pronostico.

Spetterebbe proprio all’Italia, il Paese con più artisti in gara, il possibile ruolo da protagonista con Gabry Ponte favoritissimo a 1,50. Dopo aver firmato “Tutta l’Italia”, la sigla di Sanremo 2025, per il dj e produttore italiano sembra essersi aperta una nuova era di successi che guarda anche all’Europa. A contendere la possibile vittoria, un duello acceso con Marco Carta che offerto a 3,50 si prepara a tornare sulla scena e a far parlare di sé insieme a Bianca Atzei che a 6,00 non accetta di stare ferma a guardare.

Attenzione poi agli underdog di questa edizione da un lato Boosta, il co-fondatore e founder dei Subsonica potrebbe riservarci sorprese – il suo possibile trionfo pagherebbe 16 volte la posta – e gli inaspettati ritorni sul palco come quelli di Silvia Salemi (33,00) e Luisa Corna (50,00).

Se l’anno scorso San Marino aveva scelto di essere rappresentata all’Eurovision dal metal-pop-gotico alternativo spagnolo dei Megara quest’anno sembrerebbe proprio che il ritmo sarà dunque tutt’altro. Dance o pop? Non ci resta che aspettare.

PressGiochi