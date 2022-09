San Giovanni Lupatoto. L’Ass. Simonato: “Il disturbo del gioco d’azzardo patologico è una grave forma di dipendenza”

In totale i soldi giocati a San Giovanni Lupatoto nel corso del 2019 a cui si riferisce l’ultima rilevazione superano i 42 milioni di euro pari a 115mila euro al giorno. Il Comune «Sono cifre che impongono una riflessione e anche un intervento educativo oltre che di contrasto della ludopatia», dichiara Maurizio Simonato, assessore comunale ai Servizi sociali, che si occupa della materia in questione. «Alcune iniziative importanti sono già state adottate dal Comune come l’approvazione del Regolamento sulle sale slot e come i continui controlli, ma serve anche l’azione sui giocatori patologici, come ad esempio quella che è partita venerdì 9 settembre a Casa Novarini» aggiunge l’assessore.

Qui sono infatti ripresi gli incontri del gruppo di mutuo auto aiuto «Diamoci una mano», aperti a tutti coloro che vivono in prima persona, o in modo indiretto come familiare/amico, gli effetti negativi e distruttivi della dipendenza da gioco d’azzardo in tutte le sue possibili forme di manifestazione (lotto, slot machines, scommesse sportive, casinò).

«Salutiamo con interesse», afferma l’assessore, «la ripresa delle attività del gruppo di mutuo aiuto di contrasto alla ludopatia. Per questo ringrazio la dottoressa Giulia Padovani che da anni propone l’importante iniziativa del gruppo di mutuo aiuto aperta a giocatori e/o ai loro familiari. Il disturbo del gioco d’azzardo patologico è una grave forma di dipendenza che ha molteplici ricadute negative nella vita del giocatore e della sua famiglia. Non sono solo tempo e denaro ad andare persi, ma anche i rapporti con i propri familiari e gli amici, con i colleghi di lavoro, rischiando di divenire un grave problema sociale».

