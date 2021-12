San Giorgio delle Pertiche (PD): scatta sanzione per slot accesa oltre l’orario consentito

Durante alcuni controlli eseguiti in questi giorni per il rispetto delle fasce orarie in cui è previsto l’obbligo di interruzione del gioco d’azzardo, la polizia del comune di Arsego, frazione

Durante alcuni controlli eseguiti in questi giorni per il rispetto delle fasce orarie in cui è previsto l’obbligo di interruzione del gioco d’azzardo, la polizia del comune di Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, è intervenuta nella serata di domenica 19 dicembre nel locale, gestito da cittadini cinesi, e ha trovato due persone all’interno della sala slot che al momento era aperta al pubblico e con tutti gli apparecchi in funzione. I due sono stati così identificati, e uno di loro era ancora intento a giocare su una slot machine ma l’orario non era quello consentito: era infatti già scattata da oltre mezz’ora la fascia di interruzione serale prevista dalle 18 alle 20. Gli agenti hanno quindi contestato la violazione della legge regionale sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico alla dipendente presente nel bar, la quale si è giustificata dicendo che si era dimenticata di spegnere gli apparecchi e che era appena passata mezz’ora dall’inizio del divieto. La dipendente ha inoltre aggiunto che spesso fatica ad allontanare i clienti all’orario di chiusura della sala slot perché troppo presi dal gioco. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio delle slot machines è soggetto ad una multa da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio trovato in funzione.

Il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, l’anno scorso aveva fatto pubblicare un avviso rivolto a tutta la cittadinanza dove informava dell’obbligo su tutto il territorio comunale di interruzione del gioco per tutti gli apparecchi automatici di cui all’art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 (le così dette new slot), installati all’interno di sale giochi, esercizi pubblici e commerciali, per le fasce orarie 7/9 – 13/15 – 18/20. Nelle ultime settimane sono arrivate al centralino della centrale operativa della Federazione diverse segnalazioni sul mancato rispetto delle fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco. Le segnalazioni vengono subito girate alle pattuglie in servizio sul territorio che quindi intervengono quasi a colpo sicuro.

PressGiochi