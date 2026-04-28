San Donà di Piave (VE): minori in una sala VLT, licenza sospesa per 10 giorni

Il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di una sala V.T.L., situata nel comune di San Donà di Piave (VE), per 10 giorni. Il provvedimento, di natura

Il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di una sala V.T.L., situata nel comune di San Donà di Piave (VE), per 10 giorni.

Il provvedimento, di natura preventiva e cautelare, è stato adottato in seguito alle irregolarità emerse durante un controllo amministrativo, effettuato nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di San Donà di Piave (VE).

Dagli accertamenti effettuati, infatti, è stata riscontrata la presenza di numerosi ragazzi minorenni intenti ad utilizzare apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro (VTL), in violazione della normativa vigente che vieta in modo tassativo l’accesso ai soggetti di minore età in tali luoghi, finalizzata a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Pertanto, oggi personale della Divisione P.A.S.I. della Questura di Venezia, unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri di San Donà di Piave, hanno provveduto a notificare al titolare il provvedimento di sospensione.

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