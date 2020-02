San Benedetto del Tronto, il 3% dei giovani scommette fino a 500 euro in un giorno

Il 12,6% dei giovani gioca più di una volta a settimana alle scommesse sportive, il 2,8% al lotto e alle slot machine, il 2% al gratta e vinci.

I dati si riferiscono alla ricerca effettuata nel 2018 su un campione di cento ragazzi delle scuole Superiori dell’Ambito sociale, che hanno risposto anonimamente ad alcune domande sul gioco d’azzardo.

I questionari, compilati in forma anonima, hanno inoltre svelato che il 39% del campione punta giornalmente una cifra compresa tra 1 e 5 euro, mentre il 2,9% dai 50 ai 500 euro. “Un risultato che deve far riflettere – afferma l’assessore Emanuela Carboni – anche se la percentuale è inferiore al 3%, non va sottovalutato il numero dei giovani che punta una quota sopra ai 50 euro in un solo giorno”.

