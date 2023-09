Salva il bottino, il nuovo gioco in esclusiva di Sisal

Sisal lancia Salva il bottino, la nuova iniziativa nata per offrire alla propria customer base online, momenti di svago e divertimento mettendo alla prova il know how sportivo di ogni utente. Tutti coloro che hanno un conto Sisal, infatti, avranno a disposizione un importo virtuale di 1000 euro da difendere e conservare, tutto o in parte, fino alla fine del gioco.

Un emozionantissimo gioco che ricorda il format televisivo di successo: “The Money Drop”. I giocatori infatti dovranno conservare il loro bottino domanda dopo domanda, rimettendolo in gioco ad ogni round.

Ma come funziona nel dettaglio Salva il bottino? I clienti riceveranno un bottino gratuito: il giocatore deve cercare di conservare la maggior parte del proprio importo iniziale rispondendo a tredici domande, legate a eventi sportivi ancora da disputare. Per ogni domanda, i clienti potranno distribuire l’importo sul SI o sul NO oppure puntare tutto su una delle due risposte. Porteranno avanti alla domanda successiva solo il bottino puntato sulla risposta esatta. Dopo l’ultima domanda, il bottino salvato sarà trasformato in bonus.

Ad esempio, alla domanda “Nel match Juventus-Inter, entrambe le squadre segneranno almeno un goal?”, il giocatore potrà decidere se puntare 500 euro sul SÌ e 500 sul NO a sua discrezione, fino ad arrivare a 0 euro sul SÌ e 1000 sul NO o viceversa.

Salva il bottino è a disposizione sia sul sito (www.sisal.it) che sull’omonima App Scommesse, oggetto, recentemente, di un importante restyling grazie a funzioni e novità che permettono un’esperienza di gioco più facile, intuitiva e accattivante per gli utenti.

PressGiochi