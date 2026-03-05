Salute: Codere Italia aderisce a “Non azzardare con… La salute” promosso da ASL TO3

Codere Italia aderisce al progetto “Non azzardare con… La salute”, iniziativa promossa dalla cooperativa sociale ESSERCI in collaborazione con il Dipartimento Patologie delle Dipendenze dell’ASL TO3, dedicata alla promozione del benessere nei contesti lavorativi.

Il percorso, che prenderà avvio nelle prossime settimane, prevede un ciclo di quattro incontri formativi, articolati in due gruppi di lavoro, rivolti a dipendenti dell’azienda. L’obiettivo è rafforzare consapevolezza, prevenzione e strumenti concreti per la tutela della salute, attraverso contenuti e attività su gestione dello stress, stili di vita salutari, prevenzione dei comportamenti a rischio e delle dipendenze, educazione economico-finanziaria e benessere personale.

Il progetto include inoltre una fase di restituzione interna, secondo la metodologia del peer supporting, finalizzata a valorizzare le competenze acquisite e favorirne la diffusione tra i colleghi, contribuendo a consolidare nel tempo buone pratiche di benessere organizzativo.

“Abbiamo scelto di aderire a questo progetto perché riteniamo che la promozione della salute debba partire anche dai luoghi di lavoro”, dichiara Francesco Sanfelice, Direttore Personas di Codere Italia. “Investire sul benessere delle persone significa rafforzare la cultura aziendale, prevenire situazioni di fragilità e contribuire in modo concreto alla comunità in cui operiamo, in collaborazione con le istituzioni sanitarie del territorio”.

Con questa adesione, Codere Italia conferma la volontà di continuare a sviluppare, insieme ad ASL TO3, progetti di prevenzione e promozione della salute, con ricadute positive sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sul legame con il territorio come conferma Imma Romano, Direttrice Relazioni Istituzionali di Codere Italia: “Il rapporto col Territorio, ed in questo caso il rapporto con la ASL TO3 risale nel tempo, resta un elemento determinante nella conduzione delle nostre attività. Crediamo fortemente che solo attraverso una sinergia costante tra pubblico e privato si possano raggiungere obiettivi concreti e misurabili”.

PressGiochi