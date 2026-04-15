Salone Antiriciclaggio: il Focus Gaming riunisce a Roma operatori e istituzioni sui rischi AML nel settore del gioco

Il comparto del gioco sarà al centro del Focus Gaming del Salone Antiriciclaggio, in programma a Roma il prossimo 16 aprile, un incontro a partecipazione riservata che riunirà operatori, autorità e professionisti della compliance per un confronto sui principali temi legati alla prevenzione del riciclaggio.

Il settore del gaming – che include canali online, rete fisica, betting e apparecchi da intrattenimento – rappresenta un ambito particolarmente esposto a rischi AML/CFT, in ragione della complessità della filiera e dei volumi di flussi finanziari gestiti. Allo stesso tempo, il comparto sta dimostrando un crescente livello di attenzione e strutturazione dei presidi antiriciclaggio, posizionandosi in modo sempre più responsabile e consapevole rispetto agli obblighi normativi.

In questo contesto, caratterizzato da un quadro regolamentare in continua evoluzione, le disposizioni introdotte dalle autorità incidono in modo concreto sia sull’assetto attuale dei presidi, sia sulle modalità con cui questi dovranno evolvere nel tempo. Diventa quindi centrale la capacità degli operatori di rafforzare i propri modelli di compliance e di tradurre le indicazioni normative in prassi operative efficaci.

Un confronto operativo tra operatori e autorità

Il Focus Gaming si configura come un incontro ristretto e su invito, rivolto a responsabili AML, Antifrode, Compliance e Anti-Financial Crime degli operatori del settore, con la partecipazione di autorità e istituzioni, per favorire un dialogo diretto e operativo tra tutti gli attori coinvolti.

Al centro dell’incontro, le recenti evoluzioni normative e regolatorie, con particolare attenzione alle indicazioni delle autorità e al loro impatto sui concessionari, anche in termini di efficacia dei presidi e qualità delle segnalazioni di operazioni sospette.

Focus su pagamenti, identificazione e gestione del rischio

Il programma offrirà una visione integrata delle principali tematiche AML rilevanti per il comparto del gioco, con un approfondimento sui profili legati alla gestione dei flussi e dei sistemi di pagamento, nonché sugli aspetti più centrali per l’efficacia dei controlli, quali l’identificazione dei soggetti e la valutazione del rischio.

Il nuovo format del Salone Antiriciclaggio

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Salone Antiriciclaggio, da anni punto di riferimento per la community della compliance, che nel 2026 evolve introducendo un format basato su incontri verticali, dedicati a specifici settori.

Accanto al Focus Gaming, il calendario prevede appuntamenti dedicati ai comparti Finance, Sport e Supply Chain, con l’obiettivo di favorire un confronto sempre più mirato e aderente alle esigenze dei diversi settori.

Parallelamente, è già in fase di progettazione il Salone Antiriciclaggio 2027, che tornerà in un’unica edizione annuale, con un formato ancora più ampio e inclusivo.

Organizzazione

Il programma del Focus Gaming è sviluppato con la curatela scientifica dell’Avv. Geronimo Cardia, Presidente di ACADI, e del Dott. Francesco Crudo, esperto in digital payments e regolamentazione iGaming.

L’evento è stato costruito con il contributo strategico di Dataware Intelligence (storicamente nota come SGR Compliance), società specializzata nello sviluppo di dati e soluzioni a supporto dei processi AML/CFT.

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