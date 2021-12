Salerno: arrestate 21 persone, imponevano le proprie slot machine sul territorio

E’ partita questa mattina la maxi operazione dei carabinieri di Salerno nei confronti di un gruppo criminale che controllava il settore delle slot machine ed estorceva denaro agli imprenditori tra Scafati e Castellammare di Stabia. Sono 21 gli arrestati e 11 indagati a piede libero.

Le accuse per i 21 arrestati, di cui 13 raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo e da guerra, violenza privata e illecita concorrenza con minaccia o violenza, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Reati commessi – come riporta fanpage.it – tra gli anni 2014 e 2019, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Fondamentali le accuse delle vittime, emerse e confermate durante le indagini, che hanno permesso di ricostruire almeno 21 estorsioni.

Uno scenario che per gli inquirenti lascia presagire una sorta di “accordo” tra i clan dopo il periodo della guerra “calda”, e che dunque erano giunti ad una sorta di spartizione del territorio. Nel corso delle indagini sono state sequestrate anche pistole con le matricola abrasa, una bomba carta, stupefacenti di vario tipo. I clan, oltre ad esigere il “pizzo”, imponevano anche le proprie macchinette slot machine a bar ed esercizi commerciali, senza esitare a ricorrere alla forza con intimidazioni e attentati dinamitardi.

