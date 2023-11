Salento: 12 apparecchi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, 12 congegni da divertimento e intrattenimento, tra cui slot machine e apparecchiature informatiche, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle salentine in esercizi pubblici e sale da gioco, a Gallipoli e Tricase. In alcuni casi non erano collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In altri casi mancavano le autorizzazioni e dunque l’attività di raccolta e intermediazione di scommesse sportive a distanza era di fatto “clandestina”.

I militari della Guardia di Finanza hanno segnalato complessivamente 11 responsabili alle Autorità competenti. Sono in corso di svolgimento ulteriori approfondimenti, di natura fiscale, volti ad accertare – da parte degli esercenti controllati – il regolare versamento all’Amministrazione Finanziaria del cosiddetto ‘Prelievo Unico Erariale’, tributo commisurato alle somme giocate e registrate sui contatori delle macchine.

