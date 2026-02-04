Newsletter

04 Febbraio 2026 - 10:57

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Sale scommesse e distanze dai luoghi sensibili: il TAR Emilia-Romagna conferma la linea del Comune di Ravenna

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento comunale che ne aveva disposto la

04 Febbraio 2026

Share the post "Sale scommesse e distanze dai luoghi sensibili: il TAR Emilia-Romagna conferma la linea del Comune di Ravenna"

Stampa pagina

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna contro il provvedimento comunale che ne aveva disposto la chiusura per violazione delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”. La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, conferma la legittimità della disciplina comunale di mappatura e delle conseguenti misure espulsive adottate in attuazione della normativa regionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Il contenzioso trae origine dall’avvio, nel dicembre 2023, del procedimento di chiusura della sala scommesse, risultata ubicata a meno di 500 metri da un luogo sensibile ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, come modificata dalla l.r. n. 18/2016, e delle delibere attuative regionali e comunali.

Il Comune di Ravenna aveva concesso al gestore due proroghe semestrali per consentire la delocalizzazione dell’attività, proroghe scadute definitivamente il 29 giugno 2025. Venuta meno la disponibilità dell’immobile individuato per il trasferimento, l’Amministrazione aveva quindi disposto, il 10 luglio 2025, la chiusura della sala scommesse, in applicazione della deliberazione consiliare n. 37 del 2018 sulla mappatura dei luoghi sensibili.

Con il ricorso, il gestore ha contestato la legittimità dell’intero impianto regolatorio comunale, sostenendo che la mappatura dei luoghi sensibili e il combinato disposto con il Regolamento urbanistico edilizio determinerebbero, di fatto, un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale.

Secondo il ricorrente, l’elevato numero di luoghi sensibili individuati, unito alle restrizioni urbanistiche, renderebbe impossibile la delocalizzazione di una sala scommesse all’interno del territorio urbanizzato di Ravenna, in violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica.

Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come il ricorrente avesse comunque interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini di una possibile azione risarcitoria, in linea con l’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando espressamente la propria precedente sentenza n. 1069 del 30 settembre 2025 e, soprattutto, la decisione del Consiglio di Stato n. 11036 del 16 dicembre 2022, resa all’esito di una articolata verificazione tecnica sul territorio comunale di Ravenna.

Da tali precedenti emerge che:

  • la mappatura dei luoghi sensibili ha natura prevalentemente ricognitiva, essendo i criteri fissati dalla legge regionale;
  • il territorio comunale presenta aree urbanisticamente idonee all’insediamento e alla delocalizzazione delle attività di gioco lecito, pari a circa 170 ettari (2,6% del territorio urbanizzato);
  • non sussiste un effetto espulsivo generalizzato, né in diritto né in fatto, delle sale da gioco e scommesse dal territorio comunale.

Il TAR ha inoltre ribadito che il limite distanziale di 500 metri dai luoghi sensibili costituisce uno strumento legittimo e proporzionato per il perseguimento delle finalità di tutela della salute e di contrasto alla ludopatia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Secondo i giudici, il mancato perfezionamento, nel caso concreto, di accordi commerciali per il reperimento di un immobile idoneo non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità oggettiva di delocalizzare l’attività. I provvedimenti comunali, infatti, hanno interdetto l’esercizio della sala nel sito originario, ma non hanno precluso in assoluto l’insediamento in altre zone del territorio comunale conformi alla disciplina urbanistica.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Emilia-Romagna ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ravenna.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

Leggi anche

Coppa Italia, quarti di finale: l’Inter apre a San Siro contro il Toro, spettacolo a Bergamo tra Atalanta e Juventus

Lecce: sequestrate cinque slot machine manomesse, sanzioni per oltre 50mila euro

10&Lotto: a Buccinasco (MI), vinti 300mila euro

Filippine: nel 2025 dai giochi ricavi per 106 miliardi di pesos, in calo del 5% su base annua

Lotto: premiato l’Abruzzo con oltre 75mila euro

Sale scommesse e distanze dai luoghi sensibili: il TAR Emilia-Romagna conferma la linea del Comune di Ravenna

ADM, indizione di due nuove lotterie denominate “Color Puzzle 10€” e “Color Puzzle 5€”

Nuova Zelanda, il disegno di legge sui casinò online supera l’esame in commissione e si avvicina al voto in Parlamento

USA. Indice AGEM in calo a gennaio 2026, ma resta in crescita su base annua

Genoa-Napoli, De Rossi sfida Conte. I pronostici di Netwin

A Catanzaro tappa di “In nome della legalità”, confronto tra istituzioni su regole, controlli e tutela cittadini

Olanda, KSA intensifica la collaborazione con le federazioni sportive sulla pubblicità al gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy