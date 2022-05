Sale Lan. Freni (MEF): “Governo a lavoro per una regolamentazione stabile del settore”

Il Governo sta valutando, di concerto con il Coni, l’istituzione di una federazione che sovrintenda all’organizzazione del gaming sportivo competitivo. Il Governo vuole precisare, considerata la straordinaria rilevanza del settore degli eSport, che sono in corso tutte le valutazioni per le iniziative normative più opportune utili a garantire in tempi ragionevoli un’efficace e stabilissima regolamentazione del settore, riconoscendo un’autonoma rilevanza dagli apparecchi senza vincita in denaro. Sarà necessario un supplemento di istruttoria per rispondere puntualmente sui fatti e scongiurare futuri contenziosi senza precludere alle attività la legittima presenza nel settore ludico-ricreativo. Il Governo si riserva di valutare l’opportunità di tutte le iniziative sin qui intraprese.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario con Delega ai giochi Federico Freni in risposta ad una interrogazione della Lega sui recenti sequestri avvenuti in una sala esport.

