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Sale gioco, il TAR conferma il diniego di licenza: i giardini pubblici sono luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco lecito contro il diniego di autorizzazione per l’apertura di una sala videolottery. La

05 Maggio 2026

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Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco lecito contro il diniego di autorizzazione per l’apertura di una sala videolottery. La decisione, adottata nel marzo 2026, ribadisce la legittimità delle restrizioni imposte dagli enti locali a tutela dell’interesse pubblico.

Al centro della vicenda vi era la qualificazione di un giardino pubblico come “luogo sensibile”. La società sosteneva che lo spazio in questione non potesse essere considerato un vero e proprio verde pubblico attrezzato. I giudici hanno invece ritenuto corretta la valutazione dell’amministrazione, evidenziando come l’area sia destinata a uso collettivo e dotata di elementi idonei alla fruizione pubblica, oltre a essere oggetto di interventi di riqualificazione.

Determinante è stata l’applicazione del regolamento comunale, che vieta l’apertura di sale da gioco entro una certa distanza da parchi, scuole e altri luoghi frequentati dalla collettività. Nel caso esaminato, tale distanza non risultava rispettata.

Il Tribunale ha inoltre respinto le contestazioni relative alla presunta violazione delle garanzie procedimentali e al difetto di istruttoria. Secondo i giudici, l’amministrazione ha operato correttamente, motivando il diniego anche sulla base del parere dell’ente locale, in conformità alle norme vigenti.

Affrontato anche il tema della compatibilità con il diritto europeo e con i principi costituzionali: la sentenza chiarisce che le limitazioni al gioco d’azzardo sono giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica e dei consumatori, e rappresentano un legittimo bilanciamento rispetto alla libertà di iniziativa economica.

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