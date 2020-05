Sale Bingo: Ascob firma protocollo d’intesa con CISAL Terziario per la riapertura

La CISAL Terziario e Ascob, Anib, Anipt hanno firmato un protocollo che riguarda le misure da adottare nel settore Bingo e Gaming hall al fine di tutelare i lavoratori impiegati e garantire la continuità dell’attività produttiva contribuendo in tal modo al superamento dell’emergenza sanitaria. Il protocollo costituisce attuazione di quello sottoscritto con le parti sociali e il Governo in data il data 14 e 24 marzo.

L’accordo prevede che a livello nazionali le sigle dovranno istituire un Comitato Nazionale per l’applicazione e la verifica delle criticità legate all’emergenza e per l’attuazione dell’intesa.

Le aziende, dalla loro, in merito a protocolli di sicurezza anti-contagio, dovranno assicurare (tenendo conto delle emergenze in corso) la corretta, completa, tempestiva informazione e it coinvolgimento di tutti soggetti interessati, in relazione ai propri ruoli e compiti, nel pieno rispetto del metodo partecipativo di relazioni, fondamentale per una efficace gestione emergenziale dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro”.

Di seguito l’accordo.

PressGiochi