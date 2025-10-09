Saldo mensile concorsi pronostici e scommesse ippiche: scadenza 9 ottobre

09 Ottobre 2025 - 09:29
Giovedì 9 ottobre è la data prevista per due importanti scadenze nel settore del gioco pubblico.
Entro questo giorno, tutti i concessionari abilitati alla raccolta devono effettuare il versamento del saldo mensile dei concorsi pronostici relativo al mese di settembre, come stabilito dalla determinazione direttoriale n. 432552 del 17 novembre 2021.
Nella stessa data scade anche il termine per il versamento del saldo mensile delle scommesse ippiche nazionali, sempre riferito al mese di settembre e valido per tutti i concessionari abilitati alla raccolta, secondo la medesima determinazione direttoriale.
Il rispetto di queste scadenze è fondamentale per evitare sanzioni o interessi di mora.
PressGiochi
