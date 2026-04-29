Sala Bingo ad Arezzo, il TAR sospende lo stop di 15 giorni: dubbi sulla pericolosità del locale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto la chiusura per quindici giorni di

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto la chiusura per quindici giorni di una sala bingo situata nel capoluogo aretino.

La decisione è arrivata al termine della camera di consiglio del 28 aprile, su ricorso presentato dai titolari dell’esercizio, contro il Comune di Arezzo e il Ministero dell’Interno.

Al centro della controversia, un provvedimento del Questore che disponeva la sospensione dell’autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S., relativa sia alla raccolta delle scommesse sul bingo sia all’utilizzo di terminali VLT. La misura si fondava, tra l’altro, sulla presunta frequentazione abituale del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi o con precedenti.

I giudici amministrativi, tuttavia, hanno rilevato come, a un primo esame, emergano “profili di probabile fondatezza” nel ricorso. In particolare, il TAR ha evidenziato dubbi sulla reale sussistenza del requisito della pericolosità del luogo, elemento centrale alla base del provvedimento di sospensione.

Accogliendo l’istanza cautelare, il tribunale ha quindi sospeso gli effetti della chiusura, ritenendo che la sua esecuzione avrebbe potuto causare alla società un danno difficilmente riparabile prima della decisione nel merito.La trattazione definitiva del ricorso è stata fissata per il 16 dicembre 2026. Nel frattempo, l’attività potrà continuare a operare.

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