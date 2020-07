Sagse Talks: si parla dell’incontro tra lotteria e digitale

Domani, 30 luglio 2020, si terrà l’evento della Sagse Talks, Agencias Oficiales de Loterìa.

Il settore delle agenzie di lotteria in Argentina ha 42.275 punti vendita diretti, oltre a 20.000 quelli indiretti. Ci sono circa 150.000 persone che lavorano in questo settore.

Queste agenzie, in totale, hanno un reddito giornaliero medio di $ 600.000.000 (seicento milioni di pesos al giorno), che oggi non raggiunge il 30% in alcuni casi, ma i costi e le tasse rimangono addebitati indipendentemente dal reddito effettivo.

Durante questo evento online si parlerà di:

Irruzione del mondo digitale all’interno delle agenzie della lotteria.

Come utilizzare la tecnologia per attirare nuovi giocatori e cosa fare per mantenere attivi quelli attuali.

Quali strategie e modelli basati sulla tecnologia possono essere implementati per aiutare le agenzie a evolversi.

Parteciperanno Lic. Gustavo Adamovsky, direttore accademico di SAGSE Talks ,Horacio Piceda, cofondatore e direttore degli eventi e dell’innovazione di Consultora Interactua e Patricio Gándola, Presidente di F.A.C.A.L.Q.A (Federazione Argentina di Cámaras de Loterías, Quinielas y Afines).



