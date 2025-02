SAGSE Latam 2025: ultime camere disponibili all’Hilton Buenos Aires Hotel

La prestigiosa fiera SAGSE Latam 2025, uno degli eventi più attesi nel settore del gaming latinoamericano, sta già facendo scalpore prima del suo lancio. In programma per il 19 e

La domanda è stata eccezionale, con molti partecipanti nazionali e internazionali che hanno prenotato in anticipo per assicurarsi di non perdere l’opportunità di soggiornare nel cuore dell’azione. Questa tendenza evidenzia anche il crescente interesse per SAGSE Latam come punto di incontro chiave per operatori, fornitori e opinion leader della regione.

L’Hilton Buenos Aires Hotel, rinomato per la sua eleganza e la vicinanza al distretto finanziario della città, offre una posizione ideale per i partecipanti. Con le sue strutture spaziose e i comfort di alto livello, l’hotel è da tempo l’ospite preferito per eventi di alto profilo di questa natura.

“La risposta è stata travolgente. Siamo entusiasti di accogliere così tante figure di spicco del settore a Buenos Aires. Incoraggiamo vivamente coloro che non hanno ancora prenotato la sistemazione ad agire in fretta, poiché le opzioni all’Hilton stanno diventando sempre più limitate”, ha affermato Alan Burak, Vicepresidente di Monografie.

SAGSE Latam 2025 promette di essere un’edizione indimenticabile, con un programma di conferenze innovativo, vetrine di tecnologie all’avanguardia e opportunità di networking uniche nel mondo del gioco. Con le camere quasi esaurite, è chiaro che l’industria del gioco è pronta a convergere a Buenos Aires questo marzo.

