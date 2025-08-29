Newsletter

29 Agosto 2025 - 21:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

SAGSE ha concluso il suo tour latinoamericano 2025 con un bilancio estremamente positivo, dopo aver realizzato tre eventi che hanno scandito l’agenda del settore: SAGSE South America a Buenos Aires,

29 Agosto 2025

Share the post "SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026"

Print Friendly, PDF & Email

SAGSE ha concluso il suo tour latinoamericano 2025 con un bilancio estremamente positivo, dopo aver realizzato tre eventi che hanno scandito l’agenda del settore: SAGSE South America a Buenos Aires, SAGSE Centroamérica & Caribe a Panamá e SAGSE Paraguay a Ciudad del Este.

Ogni appuntamento ha riunito operatori, regolatori, produttori e fornitori provenienti da tutta la regione, confermando il ruolo di SAGSE come piattaforma di riferimento per il networking di alto livello, la condivisione di conoscenze e lo sviluppo di nuove opportunità di business.

L’edizione di Buenos Aires ha aperto l’anno con dibattiti strategici e focus sulle tendenze globali, Panama ha rafforzato le relazioni commerciali in Centroamerica e nei Caraibi, mentre Paraguay ha chiuso il tour con una grande partecipazione e un contesto ideale per la creazione di nuove alleanze.

Forte del successo del 2025, SAGSE ha già confermato il calendario 2026:

  • SAGSE South America, Buenos Aires (Argentina) — 18-19 marzo 2026, Hilton Buenos Aires Hotel & Convention Center
  • SAGSE Centroamérica & Caribe, Panamá — 3-4 giugno 2026, Sortis Hotel Casino and Convention Center
  • SAGSE Paraguay, Ciudad del Este (Paraguay) — 5-7 agosto 2026, Hotel Casino Acaray

Con queste tappe, SAGSE rinnova il proprio impegno a connettere i leader dell’industria in contesti strategici, offrendo esperienze di qualità e nuove opportunità di crescita per l’intero settore.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A. Tudor, contro il Genoa, si affida alla storia e a David

La Serie A torna in campo: tutto sulla seconda giornata del campionato 2025/26

Giochi a distanza. ADM proroga le concessioni online fino al 12 novembre 2025

Australia, Albanese cauto sul divieto totale alla pubblicità del gioco d’azzardo

Voghera (PV), minorenni in sala scommesse. Sanzionato il titolare

SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro

Lotto: in Piemonte vincite per oltre 32mila euro

SuperEnalotto: a Fiastra (MC) e a Padova, realizzata vincita per oltre 78mila euro ciascuno

Formula 1: Norris-Piastri, testa a testa nel GP di Olanda

Allwyn valutata 11,2 miliardi di euro dopo la cessione di una quota di Komarek

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy