SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

SAGSE ha concluso il suo tour latinoamericano 2025 con un bilancio estremamente positivo, dopo aver realizzato tre eventi che hanno scandito l’agenda del settore: SAGSE South America a Buenos Aires, SAGSE Centroamérica & Caribe a Panamá e SAGSE Paraguay a Ciudad del Este.

Ogni appuntamento ha riunito operatori, regolatori, produttori e fornitori provenienti da tutta la regione, confermando il ruolo di SAGSE come piattaforma di riferimento per il networking di alto livello, la condivisione di conoscenze e lo sviluppo di nuove opportunità di business.

L’edizione di Buenos Aires ha aperto l’anno con dibattiti strategici e focus sulle tendenze globali, Panama ha rafforzato le relazioni commerciali in Centroamerica e nei Caraibi, mentre Paraguay ha chiuso il tour con una grande partecipazione e un contesto ideale per la creazione di nuove alleanze.

Forte del successo del 2025, SAGSE ha già confermato il calendario 2026:

SAGSE South America , Buenos Aires (Argentina) — 18-19 marzo 2026, Hilton Buenos Aires Hotel & Convention Center

SAGSE Centroamérica & Caribe , Panamá — 3-4 giugno 2026, Sortis Hotel Casino and Convention Center

SAGSE Paraguay, Ciudad del Este (Paraguay) — 5-7 agosto 2026, Hotel Casino Acaray

Con queste tappe, SAGSE rinnova il proprio impegno a connettere i leader dell’industria in contesti strategici, offrendo esperienze di qualità e nuove opportunità di crescita per l’intero settore.

