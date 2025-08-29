SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

29 Agosto 2025 - 21:22
SAGSE ha concluso il suo tour latinoamericano 2025 con un bilancio estremamente positivo, dopo aver realizzato tre eventi che hanno scandito l’agenda del settore: SAGSE South America a Buenos Aires, SAGSE Centroamérica & Caribe a Panamá e SAGSE Paraguay a Ciudad del Este.
Ogni appuntamento ha riunito operatori, regolatori, produttori e fornitori provenienti da tutta la regione, confermando il ruolo di SAGSE come piattaforma di riferimento per il networking di alto livello, la condivisione di conoscenze e lo sviluppo di nuove opportunità di business.
L’edizione di Buenos Aires ha aperto l’anno con dibattiti strategici e focus sulle tendenze globali, Panama ha rafforzato le relazioni commerciali in Centroamerica e nei Caraibi, mentre Paraguay ha chiuso il tour con una grande partecipazione e un contesto ideale per la creazione di nuove alleanze.
Forte del successo del 2025, SAGSE ha già confermato il calendario 2026:
Con queste tappe, SAGSE rinnova il proprio impegno a connettere i leader dell’industria in contesti strategici, offrendo esperienze di qualità e nuove opportunità di crescita per l’intero settore.
