SAGSE 2020 annuncia la nuova sede dell’evento: Hilton Buenos Aires

Dalla sua 28a edizione, la fiera argentina non si svolgerà più nel centro espositivo Costa Salguero ma presso l’hotel Hilton situato a Puerto Madero, dal 25 al 26 novembre. Il motivo è che il 2020 vedrà il “rilancio” del marchio SAGSE.

Avendo costruito una carriera di successo nel settore e in vista della sua 28a edizione in Argentina, gli organizzatori della principale fiera in America Latina hanno deciso di adattare lo spettacolo tradizionale alla nuova era, una strategia che comporta non solo il rebranding di SAGSE ma anche alcuni cambiamenti nel suo programma: l’evento si svolgerà ora per due giorni, dal 25 al 26 novembre.

“È ora di andare avanti, i cambiamenti devono essere fatti da zero e SAGSE ha raggiunto un punto in cui ha bisogno di un aggiornamento di categoria per continuare a crescere”, ha dichiarato Giorgio Gennari Litta, Presidente di Monografie, la società organizzatrice.

“Riteniamo che sia tempo di evolversi e portare SAGSE al livello successivo. L’evento ha un enorme potenziale nella regione ed è ben lungi dall’essere giunto al culmine ”, ha affermato Alan Burak, Vice Presidente dell’azienda.

