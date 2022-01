Sacile: il Comune plaude alla vittoria ottenuta al Tar sui limiti orari al gioco

Il Tar ha confermato le limitazioni del gioco introdotte dal Comune di Sacile nel 2020 relativi ai limiti orari al gioco. «La regola approvata in consiglio comunale – spiegano in

«La regola approvata in consiglio comunale – spiegano in municipio – prevede che le sale gioco, sale videolottery e slot possano tenere in funzione gli apparecchi per le puntate nelle fasce 8-12 e 18-24. Invece, per le altre tipologie di esercizi autorizzati (bar, ristoranti, tabaccherie) valgono le fasce 8-12 e 16-19» riporta il Messaggero Veneto.

«Contro l’ordinanza e la delibera del Comune ha presentato ricorso una società operante nel settore del gioco, sollevando diverse censure – aggiungono in municipio –. Il Tar ha pronunciato la sentenza e rigettato il ricorso della società di gestione della sala».

La delibera del consiglio comunale è stata giudicata con una corretta attività istruttoria perché richiama la relazione del Dipartimento dipendenza dell’Azienda sanitaria e anche i numeri del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, offerti dall’osservatorio aperto in Fvg.

«L’incremento del gioco d’azzardo si è verificato negli ultimi anni nel territorio liventino – hanno verificato nell’assessorato ai servizi sociali –. Quindi non si può censurare la scelta del Comune di Sacile che dà priorità all’interesse alla salute dei cittadini rispetto agli interessi imprenditoriali nel settore del gioco d’azzardo».

PressGiochi