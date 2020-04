Sabrina Soldà di BtoBet si unirà all’evento digitale “Post Covid-19 Digital Revolution”

Sabrina Soldà, Chief Marketing Officer di BtoBet, entrerà a far parte di un panel dei leader del settore del gioco per discutere degli effetti immediati e a lungo termine che l’industria iGaming dovrà affrontare a causa di questa pandemia.

Il “Post Covid-19 Digital Revolution”, che si svolgerà il 5 maggio, sarà una delle serie di conferenze digitali che costituiranno il prossimo vertice digitale online di iGaming, che si svolgerà per tre giorni consecutivi dal 4 al 6 maggio.

Insieme ai colleghi Louise Nylén, Klas Winberg di Raketech e Dersim Sylwan del Gruppo LeoVegas discuteranno di come in questo periodo di isolamento, le tradizionali industrie stiano sperimentando il digitale per sopravvivere. Il panel analizzerà inoltre come le nuove soluzioni tecnologiche stiano aprendo la strada a questa trasformazione digitale. Il vertice digitale offrirà a tutte le principali parti interessate del settore l’opportunità di incontrarsi e dare una prima occhiata al futuro una serie di discorsi e note chiave.

