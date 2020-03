Russia, tutti i casinò chiudono per contrastare la diffusione del COVID-19

In Russia, tutti i casinò sono stato chiusi nel tentativo di fermare la diffusione del Coronavirus. La mossa arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’intenzione di chiudere i confini del paese da ieri. Secondo Asia Gaming Brief, il casinò Sobranie nella zona di gioco Yantarnaya della regione di Kaliningrad e Tigre de Cristal nella zona di gioco delle Primorye saranno chiusi dal 28 marzo al 5 aprile per prevenire la diffusione della malattia.

“Tigre de Cristal, la proprietà di gioco gestita da una filiale della Società a Vladivostok, Federazione Russa, seguirà i suggerimenti del governo russo sospendendo temporaneamente le operazioni di gioco”, ha dichiarato Summit Ascent Holdings Ltd. Sochi è stata la prima zona a sospendere le operazioni con il casinò Altai Palace che ha chiuso i battenti la scorsa settimana.

PressGiochi