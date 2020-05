Russia. Nella zona di gioca di Altai sorgerà un nuovo casinò

L’investitore Zolotaya Lastochka 8, intende proseguire con i piani per la costruzione di un casinò da 3,5 miliardi di rubli (46,5 milioni di dollari USA), nel territorio russo di Altai, entro il 2024. Il casinò avrà 300 slot machine, 100 tavoli da gioco e un hotel.

Il capo del dipartimento regionale per lo sviluppo turistico e le attività del resort, Evgeny Cheshev, ha dichiarato: “Durante il periodo di pandemia, la zona di gioco d’azzardo è stata sospesa. Ciò, ovviamente, potrebbe influire sulla riduzione del numero di visite per il 2020 e del volume dei servizi forniti. È probabile che molti eventi programmati dai proprietari vengano posticipati alla seconda metà dell’anno. Tuttavia, è troppo presto per prevedere perdite oggi”.

SPARK-Interfax, Zolotaya Lastochka 8 è stata registrata come società per azioni nel 2015 a Barnaul e registrando la proprietà del 30% di Alti LLC, la società proprietaria dell’Altai Palase, l’unico casinò attualmente nella moneta siberiana. La decisione del Governo russo di creare una zona di gioco d’azzardo “Siberian Coin” è stata firmata nel febbraio 2008. L’area di gioco d’azzardo con un’area di circa 20.000 acri si trova vicino all’area turistica e ricreativa di Turquoise Katun.

PressGiochi