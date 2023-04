La zona di gioco d’azzardo di Primorye in Russia ha ricevuto 463.000 visitatori nel 2022 nonostante le sfide economiche e geopolitiche.

La Development Corporation of Primorsky Region JSC ha riferito che la zona di gioco d’azzardo di Primorye nell’estremo oriente della Russia ha ricevuto oltre 463.000 visitatori lo scorso anno, con un aumento del 19,2% rispetto al 2021. Questa cifra si traduce in una media di circa 38.600 visitatori al mese nonostante sfide economiche e geopolitiche.

Secondo la Development Corporation of Primorsky Region JSC, il 13% dei visitatori erano turisti stranieri, la maggior parte provenienti dalla Cina e dalla Corea del Sud. Attualmente ci sono due casinò nella Primorye Gambling Zone in Russia. Il Tigre de Cristal di Summit Ascent è stato aperto al pubblico nel 2015. È stato seguito quasi cinque anni dopo da Shambhala, che ha aperto al culmine della pandemia di Covid-19.

Summit Ascent ha registrato un aumento del 37,3% delle entrate nette derivanti dalle operazioni di gioco al Tigre de Cristal nel 2022 a HK $ 340,9 milioni (US $ 43,4 milioni). Tuttavia, la compagnia ha notato che le sanzioni e gli avvisi di viaggio, così come la mancanza di voli internazionali ripresi verso le principali destinazioni internazionali, pongono sfide operative per la compagnia.

Lo scorso marzo, NagaCorp ha annunciato la sospensione dello sviluppo del suo resort di gioco a Primorye a causa di incertezze. La società non ha fornito ulteriori dettagli ma è probabile che sia stato il risultato di sanzioni contro la Russia.

