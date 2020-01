Russia: il Presidente Putin blocca il progetto di costruire un casinò in Crimea

La Russia ha annunciato di aver interrotto i suoi piani di costruire un casinò in Crimea poiché il presidente Vladimir Putin ha deciso di dare priorità ad altri progetti piuttosto che a quelli legati all’industria del gambling.

Anche se il mercato dei giochi può essere un importante generatore di entrate, sembra che alle autorità russe non importi. Secondo recenti rapporti, non sono così desiderosi di ottenere quel flusso di cassa nelle casse statali a breve termine.

I piani del casinò di Crimea sono in circolazione da un po ‘, ma sembra essersi fermato. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti affermato che il governo ha altre priorità e ha quindi deciso di sospendere il progetto.

secondo i piani originali, l’area sarebbe stata sviluppata sulla costa meridionale con un investimento di oltre 43 milioni di euro. Una società di investimento locale leader si era già attivata per finanziare il progetto che avrebbe dovuto creare occupazione per oltre 250 posti di lavoro.

PressGiochi