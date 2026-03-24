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Run4Rome: Flutter SEA per Sport Senza Frontiere

Le colleghe e i colleghi di Sisal, Snai e PokerStars hanno partecipato alla staffetta solidale della Run Rome The Marathon

24 Marzo 2026

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Spirito di squadra, impegno per una buona causa, voglia di mettersi in gioco: sono questi gli ingredienti con cui circa 35 colleghi e colleghe di Sisal, Snai e PokerStars – brand della region Flutter Southern Europe & Africa (SEA) – hanno partecipato domenica 22 marzo alla Run4Rome, la staffetta solidale che ogni anno anima la Run Rome The Marathon.

L’iniziativa ha rappresentato un momento speciale per le persone di Flutter SEA, che hanno condiviso una giornata di sport e partecipazione contribuendo al tempo stesso a sostenere Sport Senza Frontiere, l’associazione che promuove lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita sociale per bambini e ragazzi attraverso il Progetto Joy.

I partecipanti, suddivisi in squadre composte da quattro colleghi ciascuna, hanno preso parte alla staffetta non competitiva con entusiasmo, dimostrando come lo sport rappresenti uno dei modi più concreti e autentici per costruire una società più accogliente e inclusiva.

Accanto alla partecipazione sportiva, grazie alla piattaforma Rete del Dono, ogni squadra ha potuto coinvolgere amici e familiari in una raccolta fondi solidale, ampliando ulteriormente l’impatto dell’iniziativa.

La partecipazione alla Run4Rome si inserisce nel più ampio programma di volontariato e solidarietà aziendale di Flutter SEA, un percorso che negli ultimi mesi ha visto nascere diverse iniziative a favore delle comunità e del territorio. Un mosaico di attività che unisce inclusione e impegno sociale, rafforzando il senso di appartenenza e la volontà di contribuire concretamente a progetti di valore.

 

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