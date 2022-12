Rugiati nelle sale Sisal Wincity: “Un menù di qualità e semplicità, per divertirsi mangiando con le mani” – video

Parte oggi la collaborazione tra Simone Rugiati e Sisal Wincity, presentata a Milano dallo stesso chef. “Questa collaborazione durerà tre anni e riguarderà le sale di Roma, Firenze e Milano. Comprenderà il fatto che nelle sale Sisal proporremo far mangiare meglio i propri utenti, piatti semplici, ma adatti al target interno. Già alcuni mesi stiamo studiando come migliorare questo progetto, per migliorare la fruibilità dei ristoranti di questi tre punt vendita, con attenzione agli scarti, alla stagionalità così le verdure faranno meno Km, risparmiando anche sui costi. Risparmi che potremo investire sulla qualità della materia prima, non da chef stellato, ma da chef concreto. Per avere un posto dove ci sia semplicità e ci si possa divertire. Cose anche da mangiare con le mani” ha affermano lo chef Simone Rugiati.

