RubyPlay rafforza la partnership con il Gruppo Lottomatica con il lancio su BetFlag

RubyPlay, uno studio B2B all’avanguardia specializzato nello sviluppo di soluzioni iGaming, ha ampliato la sua collaborazione con il Gruppo Lottomatica (GBO), uno dei principali operatori di gioco in Italia, lanciando i suoi contenuti premium di slot su BetFlag.

La collaborazione ha visto RubyPlay lanciare un portfolio impressionante di oltre 40 titoli sulla piattaforma di BetFlag, segnando un importante passo avanti nella strategia di crescita dello studio in Italia.

Questa iniziativa si fonda sul successo del lancio del provider su Lottomatica.it e GoldBet.it all’inizio di quest’anno, consolidando ulteriormente la sua posizione all’interno di uno dei gruppi operatori più influenti nel mercato italiano.

I giocatori nel Paese hanno già mostrato una risposta positiva ai contenuti coinvolgenti di RubyPlay, con titoli di punta nel recente rollout come Book of 8 Riches, Immortal Ways® Buffalo e Diamond Explosion® Sweet Love.

L’Italia continua a essere un focus strategico per RubyPlay e l’azienda ha rapidamente ampliato la sua presenza nella regione attraverso una serie di partnership con operatori di alto profilo negli ultimi mesi.

La collaborazione con BetFlag rafforza ulteriormente la reputazione di RubyPlay come fornitore leader di contenuti per mercati regolamentati in tutta Europa.

BetFlag, fondato nel 2012 e parte del Gruppo Lottomatica dal 2022, è noto per la sua forte posizione di mercato, l’approccio innovativo al gioco online e l’impegno a offrire intrattenimento di alta qualità ai giocatori italiani.

Il Dott. Eyal Loz, Chief Product Officer di RubyPlay, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con BetFlag segna una progressione dinamica nella nostra espansione in Italia. Basandoci sul forte slancio con il Gruppo Lottomatica, questa partnership ci permette di portare i nostri titoli più innovativi a un pubblico più ampio. Siamo orgogliosi di offrire ai giocatori di BetFlag una selezione curata di giochi che combinano design immersivo, funzionalità avanzate e appeal localizzato, creando esperienze uniche che vanno oltre il gioco tradizionale delle slot.”

Laviero Saganeiti, Business Development di BetFlag, ha aggiunto: “Il portfolio di RubyPlay porta una dinamica fresca ed entusiasmante alla nostra offerta casinò. Le loro caratteristiche innovative e i temi coinvolgenti hanno già catturato l’attenzione dei nostri giocatori, e non vediamo l’ora di una partnership di successo a lungo termine.”

