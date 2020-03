Rovigo, il sindaco spegne tutte le slot per evitare assembramenti

Con un’ordinanza sindacale il primo cittadino Edoardo Gaffeo ha disposto il divieto di utilizzo di slot machine e giochi con vincite in denaro, nei pubblici esercizi. Inoltre, verrà sospeso il funzionamento degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, collocati in pubblici esercizi ed in altre tipologie di esercizi commerciali negli orari di apertura previsti. Il provvedimento è stato assunto nell’ambito delle misure urgenti precauzionali per contrastare la diffusione del Coronavirus.

PressGiochi