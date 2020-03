Roulette regina del gaming online dopo le restrizioni per la diffusione del Coronavirus

A seguito della chiusura dei casinò, dei centri scommesse e l’obbligo di restare in casa, oggi come oggi sono numerose le attività che si sono spostate dal fisico al digitale. E il gaming non ha fatto eccezione, specialmente se si parla di settori molto particolari come quello del gioco d’azzardo. Fra i tanti giochi, ce n’è uno che con tutta probabilità vince sugli altri: si tratta della roulette, un passatempo storico che oggi si “veste” di digitale.

Invece di visitare in prima persona un casinò fisico, si ha la possibilità di puntare alla ruota sedendo sulla poltrona e scommettendo dal PC o dallo smartphone. Questo per merito di alcuni dei migliori casinò, che propongono online diverse versioni della roulette online, da quella europea a quella francese, passando per la variante americana. Il primo vantaggio, dunque, è anche quello più evidente: non è il giocatore che va al casinò, ma il contrario.

Chi frequenta i casinò fisici saprà già che giocare alla roulette spesso comporta una lunga attesa al tavolo, aspettando che uno dei posti occupati si liberi. Certe volte possono volerci diversi minuti, tempo perso che nessuno ci restituirà mai. La roulette digitale risolve anche questo problema. L’unica eccezione alla regola è la modalità live che, per sua natura, impone comunque al giocatore di aspettare e pensare alle proprie strategie, se il tavolo risulta già pieno.

Ancora una volta si parla di una questione di risparmio del tempo speso. Se si fa un confronto fra la roulette fisica e quella telematica, ecco cosa emerge: nella prima è il dealer a dettare i tempi di gioco, dato che la ruota verrà fatta girare soltanto quando tutti i giocatori del tavolo avranno piazzato la propria puntata. Questo non accade nei casinò telematici, dove il giocatore è assoluto padrone dei propri tempi, e dove non bisogna attendere anche gli altri. Inoltre, si azzerano pure i tempi di attesa fra i diversi giri.

PressGiochi