Roulette online: tutto il fascino di giocare nella modalità Live

«Les jeux sont faits, rien ne va plus» Il croupier, o dealer se preferite l’inglese, ha appena chiuso le puntate alla roulette, letteralmente la “piccola ruota”, con una dichiarazione che suona familiare a tutti noi. Il gioco francese sembra avere quasi quattro secoli, ma il suo fascino resta immutato nello spirito, pur rinnovandosi grazie ai mezzi tecnologici contemporanei.

Fra i giochi disponibili sui casinò online, la roulette trasporta in rete l’estetica, i meccanismi e i segreti del tavolo verde grazie a un’interfaccia animata ricca di colori e suoni, e una grafica accattivante costruita per trasportare il giocatore nella dimensione reale dei casinò fisici.

La roulette online funziona allo stesso modo di quella che conosciamo: è possibile puntare sui numeri che vanno da 0 a 36; le caselle che li contengono si alternano tra rosse e nere (solo lo 0 è, come sappiamo, verde) e si può tentare di prevedere il colore del numero che uscirà; si punta anche su pari o dispari così come su una delle tre dozzine in cui sono divisi i numeri della ruota, oltre che su ulteriori tre colonne.

Ma cosa rende la roulette online? La possibilità di giocare con la “Roulette Live”. L’ambiente di gioco è visualizzabile sia in 2D sia in 3D, affascinanti dealer raccoglieranno la puntata, il cui tempo è segnalato da un semaforo che diventa verde, giallo o rosso man mano che i secondi passeranno, fino a che la dealer non dichiarerà che le puntate sono chiuse.

Le puntate vanno da 1 a 1000 euro e sono programmabili in modo da impostare automaticamente la cifra a ogni giro senza doverla inserire manualmente ogni volta.

Giocare live alla roulette online è semplice, non serve altro che registrarsi sui siti di gioco online, aprire un conto gioco, mentre se è già stata effettuata la registrazione, il login sarà veloce e ci si potrà interfacciare subito con la modalità di gioco preferita. Sono, infatti, numerose le tipologie di roulette disponibili, compresa una versione demo con cui allenarsi al gioco e provare le strategie migliori senza investire nemmeno un euro. Se vi sentite pronti, non vi resta che scegliere tra European, American e French Roulette, 3 Wheel o Double Bonus Spin Roulette, nonché le già citate versioni Live.

Tablet, smartphone, computer: alla roulette online si gioca ovunque e in qualsiasi momento, sia scaricando una comoda app, sia scaricando i software di gioco.

Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

PressGiochi