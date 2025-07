Rosato (Azione): “Serve un riordino complessivo per dare una nuova immagine al gioco legale”

Nel corso dell’incontro “Giocare da Grandi”, tenutosi a Roma l’on. Ettore Rosato (Azione) è intervenuto sul tema del gioco pubblico, sottolineando la necessità di un approccio più organico e razionale alla regolamentazione del settore.

“La soluzione al tema del gioco problematico è quella di avere un approccio educativo, consapevoli che il gioco illegale è sempre dietro l’angolo. Sono convinto che la serietà dell’approccio della pubblica amministrazione su questi temi sia fondamentale. Sul tema della pubblicità, serve consapevolezza dell’importanza di regolamentare il rischio di eccessi. Dall’opposizione, purtroppo, si sentono sempre le stesse cose, e i cambi di governo non hanno permesso un reale riordino del settore, salvo decisioni folli prese in passato. Credo sia necessario un unico decreto per riorganizzare il comparto, anche per quanto riguarda la pubblicità. Solo con un disegno complessivo potremo far emergere una nuova immagine del gioco legale”.

