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Rosato (Azione): “Per contrastare il gioco illegale serve normalizzare la discussione politica e accelerare il decreto di riordino”

Per contrastare l’illegale, occorre “trovare strumenti efficaci per perseguire, cercare, investigare: qualcosa passa nelle maglie, anzi abbiamo visto che passano delle cifre molto importanti. Dall’altra parte dobbiamo uscire da una

13 Maggio 2026

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Per contrastare l’illegale, occorre “trovare strumenti efficaci per perseguire, cercare, investigare: qualcosa passa nelle maglie, anzi abbiamo visto che passano delle cifre molto importanti. Dall’altra parte dobbiamo uscire da una sorta di ipocrisia, perché nel parlare del gioco c’è un pezzo importante della politica che fa con difficoltà la distinzione tra gioco legale e gioco illegale”. Lo ha detto Ettore Rosato, della Commissione Difesa della Camera, nel corso dell’evento “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia.

“Dire ‘chiudiamo il gioco’ vuol dire trasferire le entrate dello Stato agli operatori illegali. E quindi occorre pensare a come coprire il buco. Quindi la prima cosa che bisogna fare per combattere il gioco illegale è quella di normalizzare la discussione politica”.

Rosato è intervenuto anche sul decreto di riordino: “Occorre far uscire il decreto legislativo che deve essere emanato da anni per mettere quelle poche regole che servono. E in questo caso le responsabilità sono numerose, diffuse, bipartisan”.

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Fonte immagine: @pressgiochi

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