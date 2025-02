Rosato (Azione): “Folle regolamentazione locale sul gioco d’azzardo”

“Vari aspetti vanno considerati quando si parla di gioco. Il gettito, oltre 11 miliardi, non si può trascurare. Altro aspetto centrale è l’impoverimento delle famiglie generato dal gioco, pensiamo anche al gioco illegale. Vivremo un’evoluzione che arriverà rapidissima, con lo sviluppo dell’online. Pensiamo alle app a pagamento sui nostri smartphone. Questo ci deve far riflettere sul fatto che dobbiamo mettere al centro della discussione il tema sociale.

Le regolamentazioni locali, comunali e regionali sono folli, serve solo una normazione nazionale. Non è possibile intervenire sui singoli luoghi individualmente. Parliamo di concessioni statali, per questo non è possibile regolamentare in maniera diversa tra singole località. E’ una cosa folle.

Altro tema da attenzionare quello del riciclaggio. Serve un controllo maggiore da parte dello Stato.

Infine, dobbiamo uscire dall’ipocrisia che le aziende del gioco legale favoriscano la ludopatia. Dobbiamo costruire un’alleanza con le imprese e introdurre elementi di condivisione per il contrasto delle dipendenze nei nuovi bandi di gara. La criminalizzazione delle imprese del settore non ha mai portato a nulla di positivo”.

Così Ettore Rosato di Azione partecipando al convegno alla Camera sul ‘Gioco legale: serve una riforma”.

PressGiochi