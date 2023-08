Romania: revocata la licenza per le slot machine di Cash Gaming

L’autorità rumena di regolamentazione del gioco d’azzardo, l’ONJN, ha revocato la licenza delle slot machine di Cash Gaming SRL per mancato pagamento delle entrate erariali. L’operatore con sede a Bistriÿa aveva ancora otto anni di licenza decennale.

Il Comitato di vigilanza del National Gambling Office ha approvato la revoca della licenza dopo che è stata riscontrata una discrepanza nei calcoli fiscali per il primo trimestre dell’anno.

Ha pagato solo 371.039 RON della tassa di autorizzazione di 1,6 milioni di RON e 40.330 RON dei 179.325 RON dovuti in tasse.

L’operatore ha violato l’articolo 17, paragrafo 2a dell’ordinanza governativa d’emergenza (GEO), che consente la revoca della licenza in caso di mancato pagamento, essendo trascorsi 30 giorni. L’autorità di regolamentazione ha sottolineato che Cash Gaming deve comunque pagare le somme dovute.

La decisione fa seguito alla revoca della licenza di un altro operatore di slot all’inizio di questo mese.

L’ONJN ha revocato la licenza di gioco di Betting Frenzy SRL per non aver pagato 3,20 milioni di RON (650.000 €) in tasse sul gioco d’azzardo. L’autorità di regolamentazione ha affermato che l’operatore non ha fornito la documentazione corretta per i suoi obblighi di pagamento. Nel frattempo, l’ONJN ha aggiunto cinque siti di gioco d’azzardo online alla sua lista nera delle operazioni senza licenza.

Gli ISP, in questo caso, sono tenuti a bloccare l’accesso ai siti inseriti nella lista nera entro 48 ore dalla notifica dell’aggiunta di un sito. La Romania ha creato la sua black list nel 2015 prima della regolamentazione del gioco d’azzardo online nel 2016.

