Romania: ONJN fallisce nel monitorare le attività degli operatori di gioco online

La Corte dei conti della Romania ha accusato l’ente regolatore del gioco d’azzardo del paese (ONJN) di non aver rispettato il suo dovere statutario di monitorare e controllare l’attività degli operatori di gioco online sin dalla sua costituzione nel 2013, costando potenzialmente al bilancio statale miliardi di lei rumeni (RON) in commissioni non pagate. ONJN ha, infatti, riscosso commissioni dagli operatori senza verificare il contenuto dei resoconti sulla loro attività, perdendo potenzialmente importanti entrate statali, come riportato da un audit.

Secondo il rapporto di audit, il gioco online in Romania ha funzionato senza un’adeguata supervisione, consentendo agli operatori di sottostimare potenzialmente i guadagni ed evitare di pagare le commissioni di autorizzazione complete richieste dalla legge.

La Corte dei conti ha scoperto che l’ONJN non è riuscita a implementare i sistemi di monitoraggio di base richiesti dalla legge rumena, compresi i terminali sicuri che avrebbero consentito agli enti regolatori un accesso ininterrotto ai server degli operatori di gioco d’azzardo situati in Romania. Senza questo accesso, l’ufficio non è stato in grado di verificare l’accuratezza dei report presentati dalle società di gioco.

Le entrate del bilancio statale sono state gravemente colpite da questa mancanza, con differenze fiscali non pagate di oltre 78 milioni di lei (16,4 milioni di dollari) identificate solo per il 2022 e il 2023. Tuttavia, la relazione della Corte dei conti afferma che esiste una potenziale differenza nelle tariffe di autorizzazione non dichiarate fino a 4,8 miliardi di lei (1 miliardo di dollari) tra il 2019 e il 2023.

“Dalla sua istituzione fino ad oggi, l’Ufficio nazionale per il gioco d’azzardo (ONJN) non ha mai monitorato o controllato l’attività degli organizzatori di gioco a distanza (online) e non ha adempiuto ai propri doveri legali come l’analisi dei dati archiviati dagli organizzatori di giochi o la verifica dell’accuratezza dei loro rapporti periodici”, ha affermato la Corte dei conti nella relazione. “Durante la missione, i revisori pubblici esterni hanno riscontrato numerose irregolarità nell’attività dell’ufficio. Una conseguenza importante di queste irregolarità è l’incapacità di generare entrate di bilancio statali a un livello corrispondente al potenziale di riscossione da quest’area di attività economica”.

Secondo il report, la maggior parte degli operatori di gioco online rivolti alla Romania sono registrati a Malta, che nel 2021 ha ridotto il suo requisito minimo di ritorno al giocatore (RTP) dal 92% all’85%. Ciò ha creato una potenziale scappatoia in cui gli operatori potrebbero modificare le percentuali di pagamento per aumentare i propri profitti, sottostimando i guadagni alle autorità rumene.

Ulteriori critiche sono state rivolte al Responsible Gambling Promotion Service di ONJN, che i revisori hanno scoperto stava raccogliendo entrate senza implementare programmi per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo o proteggere gruppi vulnerabili come i minori.

La Corte dei conti ha emesso una serie di raccomandazioni, tra cui l’implementazione di un accesso adeguato ai server degli operatori, l’esecuzione di missioni di controllo urgenti incentrate sulle tasse non pagate e la revisione delle procedure operative per la supervisione e il controllo. La Corte dei conti sta anche “analizzando la possibilità di notificare agli organi di accusa penale” le carenze di controllo.

PressGiochi