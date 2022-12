Romania. OKTO lancia i pagamenti cashless per le scommesse al dettaglio

L’operatore rumeno di scommesse fisiche GSbet ha annunciato una partnership con OKTO per lanciare la soluzione mobile-first del fornitore di pagamenti attraverso la sua rete.

OKTO ha reso disponibile il suo prodotto per i pagamenti in 3.000 terminali di scommesse self-service in 1.100 punti vendita, in un lancio della sua soluzione di gioco cashless in Romania.

“Siamo soddisfatti della nostra partnership con GSbet, che lancia esperienze di pagamento digitali e sicure in un mercato estremamente significativo e sostanziale”, ha affermato Liviu Popovici, rappresentante nazionale di OKTO.

“GSbet ha capito che i pagamenti digitali, oltre ad essere una nuova alternativa di pagamento per i consumatori, sono pronti per lanciare le società di vendita al dettaglio alla fase successiva di crescita e trasformazione digitale in negozio. L’implementazione rapida e completa della soluzione mostra quanto sia semplice integrarsi con OKTO in modo conforme e senza intoppi, sia per la vendita al dettaglio che online”.

Popovici ha aggiunto che la soluzione OKTO.WALLET mira a soddisfare sia i requisiti dei consumatori che quelli normativi in materia di gioco d’azzardo più sicuro e “un’adeguata supervisione delle strutture self-service”.

La partnership di OKTO con Gsbet è l’ultima di una trilogia di accordi di scommesse e giochi al dettaglio firmati quest’anno, a seguito di accordi simili con l’Hippodrome Casino di Londra e l’European Casino Association (ECA).

Quest’ultimo accordo è stato di particolare importanza per rafforzare i legami dell’azienda con l’industria delle scommesse e dei giochi, poiché l’ECA rappresenta 900 casinò in 28 paesi europei.

Gheorghe Sorin, proprietario e CEO di GSBet, ha dichiarato: “Questa partnership è una pietra miliare per GSbet, che entra in modo dinamico nello spazio digitale della vendita al dettaglio.

La nostra missione è offrire ai nostri clienti le migliori esperienze e, collaborando con OKTO, procediamo ulteriormente in questa direzione”.

