Romania: negli utlimi cinque mesi inseriti oltre 100 siti di gioco nella black list

L’Ufficio Nazionale per i Giochi d’Azzardo (ONJN) della Romania ha condotto una nuova e ampia operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto della procedura di autoesclusione e il divieto di accesso ai minori nelle sale da gioco. I controlli sono stati effettuati a sorpresa, con squadre di ispettori che hanno operato in modalità incrociata, senza conoscere in anticipo le sedi da ispezionare, per garantire l’efficacia e l’imparzialità delle verifiche.

Questa azione rientra in una strategia più ampia di contrasto al mercato nero e di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei giocatori.

Risultati dei primi 5 mesi di mandato – Dalla nomina del Presidente Vlad Soare (25 aprile 2025), l’ONJN ha ottenuto risultati concreti e misurabili:

5.130 operazioni di controllo effettuate

140 sanzioni applicate, per un valore superiore a 4.000.000 di lei

32 denunce penali presentate

Oltre 150 apparecchi da gioco sequestrati o bloccati

Più di 100 siti non autorizzati inseriti nella lista nera

28 licenze di operatori di gioco revocate

3 piattaforme online autorizzate sospese temporaneamente

Primi ordini di rimozione di contenuti illegali eseguiti

Il Presidente di ONJN, Vlad-Cristian Soare, ha dichiarato:“Al momento della mia nomina, cinque mesi fa, l’ONJN non disponeva di un sistema funzionale di autoesclusione: c’erano 30.000 richieste non elaborate e gli operatori non avevano accesso in tempo reale al database. Abbiamo colmato il divario: ora abbiamo un sistema funzionante, un database unico, criptato e aggiornato costantemente, accessibile a tutti gli operatori.

Parallelamente, stiamo sviluppando un’applicazione web moderna (lancio previsto per novembre 2025) e abbiamo avviato la procedura di acquisto pubblico del sistema informatico definitivo, che integrerà tecnologie KYC e consentirà l’interazione digitale diretta.

Inoltre, il 9 ottobre 2025 lanceremo il Registro Pubblico dei Mezzi di Gioco – una piattaforma digitale con mappa interattiva e codici QR, che garantirà totale trasparenza sulle sedi e sugli apparecchi autorizzati. Il registro includerà anche uno spazio virtuale privato e sicuro per gli operatori, rappresentando uno strumento essenziale nella lotta contro il mercato nero.

Il mio messaggio è chiaro: l’ONJN continuerà ad agire con fermezza, trasparenza e professionalità per proteggere i giocatori, garantire il corretto funzionamento del mercato ed eliminare le attività illegali.”

Modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 141/2025 – Su iniziativa dell’ONJN, sono state adottate importanti modifiche legislative:

Tutti gli apparecchi da gioco saranno dotati di sistemi di geolocalizzazione, affinché l’ONJN possa monitorarne costantemente la posizione, anche quando si trovano in deposito.

Tutti gli apparecchi avranno codici QR che, una volta scansionati, permetteranno di verificare: numero di serie, periodo di autorizzazione e ubicazione. I dati saranno integrati nel Registro Pubblico dei Mezzi di Gioco.

L’ONJN ha acquisito la competenza per emettere ordini di rimozione di contenuti illegali (pubblicità di piattaforme non autorizzate diffuse su motori di ricerca o social network).

Sono stati introdotti nuovi obblighi per i fornitori di servizi – che non potranno più supportare piattaforme non autorizzate, pena responsabilità penale.

L’attività che consente l’accesso ai giochi d’azzardo online in spazi camuffati da internet café è stata classificata come reato.

PressGiochi