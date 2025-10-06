Romania: negli utlimi cinque mesi inseriti oltre 100 siti di gioco nella black list

06 Ottobre 2025 - 21:52
L’Ufficio Nazionale per i Giochi d’Azzardo (ONJN) della Romania ha condotto una nuova e ampia operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto della procedura di autoesclusione e
L’Ufficio Nazionale per i Giochi d’Azzardo (ONJN) della Romania ha condotto una nuova e ampia operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto della procedura di autoesclusione e il divieto di accesso ai minori nelle sale da gioco. I controlli sono stati effettuati a sorpresa, con squadre di ispettori che hanno operato in modalità incrociata, senza conoscere in anticipo le sedi da ispezionare, per garantire l’efficacia e l’imparzialità delle verifiche.
Questa azione rientra in una strategia più ampia di contrasto al mercato nero e di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei giocatori.
Risultati dei primi 5 mesi di mandato – Dalla nomina del Presidente Vlad Soare (25 aprile 2025), l’ONJN ha ottenuto risultati concreti e misurabili:
Il Presidente di ONJN, Vlad-Cristian Soare, ha dichiarato:“Al momento della mia nomina, cinque mesi fa, l’ONJN non disponeva di un sistema funzionale di autoesclusione: c’erano 30.000 richieste non elaborate e gli operatori non avevano accesso in tempo reale al database. Abbiamo colmato il divario: ora abbiamo un sistema funzionante, un database unico, criptato e aggiornato costantemente, accessibile a tutti gli operatori.
Parallelamente, stiamo sviluppando un’applicazione web moderna (lancio previsto per novembre 2025) e abbiamo avviato la procedura di acquisto pubblico del sistema informatico definitivo, che integrerà tecnologie KYC e consentirà l’interazione digitale diretta.
Inoltre, il 9 ottobre 2025 lanceremo il Registro Pubblico dei Mezzi di Gioco – una piattaforma digitale con mappa interattiva e codici QR, che garantirà totale trasparenza sulle sedi e sugli apparecchi autorizzati. Il registro includerà anche uno spazio virtuale privato e sicuro per gli operatori, rappresentando uno strumento essenziale nella lotta contro il mercato nero.
Il mio messaggio è chiaro: l’ONJN continuerà ad agire con fermezza, trasparenza e professionalità per proteggere i giocatori, garantire il corretto funzionamento del mercato ed eliminare le attività illegali.”
Modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 141/2025 – Su iniziativa dell’ONJN, sono state adottate importanti modifiche legislative:
PressGiochi