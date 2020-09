Romania. L’impatto della pandemia ha arretrato l’industria del gioco d’azzardo di cinque anni

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (INS), la pandemia ha arretrato l’industria del gioco d’azzardo rumena di cinque anni. Gli operatori di gioco d’azzardo rumeni hanno registrato uno dei cali più gravi degli ultimi 30 anni tra marzo e maggio di quest’anno. L’industria locale del gioco d’azzardo e dell’intrattenimento è diminuita di circa il 24% nel marzo 2020 rispetto allo stesso periodo del 2015. Il fatturato di marzo del settore del gioco d’azzardo è stato solo il 57% di quello di febbraio. Poi, in aprile e maggio, le attività di gioco d’azzardo hanno registrato entrate quasi nulle.

“Data la situazione, abbiamo preso necessarie decisioni sulla continuità aziendale e abbiamo deciso che la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti era la priorità principale. Ci siamo concentrati sui principi aziendali a lungo termine e abbiamo organizzato la nostra attività in modo da poterci adattare il più rapidamente possibile alla moltitudine di cambiamenti avvenuti durante questo periodo. Ad esempio, negli ultimi tre mesi siamo passati da “chiuso fino a nuovo avviso” ad essere aperti 24 ore su 24 e poi di nuovo a orari di apertura limitati (fino alle 23:00, successivamente estesi a mezzanotte) e speriamo di poter tornare alle nostre ore non-stop il prima possibile. Durante tutto questo tempo, ci siamo concentrati sulla comunicazione con i nostri clienti e dipendenti, per i quali abbiamo adottato misure extra per la salute e la sicurezza. Mantenere la comunicazione con le associazioni professionali e le autorità per informazioni accurate sugli ultimi sviluppi riguardanti le sale da gioco è stato altrettanto importante”, ha affermato Attila Otto Török, direttore strategico di Game World Romania.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Ufficio nazionale del gioco d’azzardo (ONJN), 250 operatori di gioco d’azzardo sono attualmente attivi sul mercato rumeno. Ogni anno contribuiscono con circa 600 milioni di euro al bilancio statale. All’inizio del 2020, c’erano circa 45.000 dipendenti diretti dell’industria del gioco d’azzardo locale e poche altre migliaia lavoravano in settori correlati e dipendenti. Ha aggiunto che Game World ha attualmente circa 400 dipendenti, mentre il gruppo madre ha una forza lavoro di circa 2000 persone. Quando si parla delle maggiori sfide che l’industria del gioco d’azzardo sta affrontando, Török afferma che queste sono legate alla pandemia di Coronavirus e alla crisi sanitaria, anche se tutti gli operatori hanno rigorosamente implementato tutte le misure richieste dalle autorità per limitare la diffusione del virus.

PressGiochi