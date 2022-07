Romania: il Governo aumenta la tassa sulle vincite di gioco

Il parlamento rumeno ha ratificato un nuovo decreto fiscale che imporrà un forte aumento della tassa applicata alle vincite di gioco.

Tutti gli operatori rumeni autorizzati, sia terrestri che online, dovranno applicare una nuova ritenuta d’acconto a più livelli sulle vincite in tutti i verticali a partire dal 1° agosto.

Gli operatori di gioco autorizzati dall’autorità nazionale di regolamentazione ONJN dovranno applicare una ritenuta d’acconto del 3 per cento su vincite inferiori a RON 10.000 (€ 2.000), 20 per cento su vincite comprese tra RON 10.000 e 66.750 (€ 13.600) e 40 per cento su qualsiasi vincita superiore.

Le nuove aliquote vanno a modificare quelle esistenti dell’1% sulle vincite dei giocatori inferiori a RON 66.750, 16% sulle vincite comprese tra RON 66.750 e 445.000 (€ 110.000) e del 25% sulle vincite superiori a RON 445.000.

Nel frattempo, gli operatori dovranno anche affrontare commissioni più elevate per il rinnovo delle licenze. L’ONJN raddoppierà la sua quota attuale da € 120.000 a € 320.000. Il governo vuole che le modifiche aumentino il contributo fiscale del settore del gioco d’azzardo rumeno, sebbene gli operatori abbiano affermato che il cambiamento potrebbe avere l’effetto opposto allontanando i giocatori dagli operatori autorizzati.

L’Associazione rumena del commercio di giochi d’azzardo a distanza AOJND ha invitato il governo a sospendere le modifiche per concedere il tempo di discutere possibili alternative con gli operatori. Avverte che il cambiamento minaccerebbe gravemente il tasso di canalizzazione del 90% dei giocatori della Romania verso gli operatori autorizzati. Afferma inoltre che le nuove fasce fiscali costituiscono una sanzione per i giocatori ricreativi con vincite basse poiché l’80% delle vincite era inferiore a RON 1.000 (€ 200). Il presidente dell’AOJND Odeta Nestor ha dichiarato: “Prima di adottare una tale misura fiscale, è necessario tenere conto di una serie di fattori. In primo luogo, il gioco d’azzardo online è principalmente intrattenimento, non una fonte di entrate per i giocatori”.

A marzo, l’Ufficio nazionale di gioco d’azzardo rumeno ONJN ha bloccato altri 26 siti di gioco d’azzardo senza licenza. L’autorità di regolamentazione rumena ha aggiornato regolarmente il suo elenco di siti bloccati da quando è iniziato nel 2015 prima dell’introduzione dell’igaming regolamentato.

