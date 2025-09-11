Roma-Torino, Gasperini riuscirà a fare tris? I pronostici di Netwin

I giallorossi sfidano una squadra in difficoltà: l’obiettivo è vincere tutte e tre le giornate d’apertura della Serie A

La 3a giornata della Serie A ha il sapore di un momento decisivo per la Roma, che vuole mantenersi in vetta. I giallorossi, che guidano con un terzetto di squadre (Cremonese, Juventus, Napoli), inseguono infatti il terzo successo consecutivo e la prosecuzione del loro cammino a punteggio pieno. La sfidante sarà il Torino, che non ha ancora segnato e ha fermato la Fiorentina nel precedente turno. Si gioca domenica, alle ore 12.30.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Tanta solidità e un Soulé in grande spolvero. La Roma ha mostrato questo nelle prime due giornate, sconfiggendo 1-0 il Bologna e il Pisa, coi gol di Wesley e dell’argentino. Gasperini si trova così in vetta alla Serie A con sei punti.

Di fronte ci sarà un Torino che è già in difficoltà, dopo il 5-0 al debutto contro l’Inter e il pari senza reti contro la Fiorentina. I granata faticano terribilmente a trovare una quadratura del cerchio e sono in fondo alla classifica, con un solo punto.

IL PUNTO SULLA ROMA

Gian Piero Gasperini non ha ottenuto i rinforzi attesi dalle ore conclusive del calciomercato, che non hanno portato l’esterno richiesto dal tecnico. L’estate è stata comunque positiva per una Roma che ha ottenuto colpi come Wesley e Ferguson, ed ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione: due su due in Serie A e leadership con un terzetto (Cremonese, Juventus, Napoli). I giallorossi hanno infatti sconfitto per 1-0 sia il Bologna che il Pisa, cominciando col piede giusto. Ora si insegue il tris, alla vigilia del debutto in Europa.

IL PUNTO SUL TORINO

Lacunosa e indecifrabile la rosa del Torino, che non si è rinforzato come avrebbe dovuto. Se infatti da un lato i granata hanno abbondanza in attacco (Zapata, Simeone e Adams per una maglia), dall’altro manca qualcosa sia sugli esterni che in difesa. I granata hanno iniziato malissimo la stagione, perdendo 5-0 contro l’Inter, per poi abbassare il baricentro nel secondo turno e fermare la Fiorentina sullo 0-0. Un pari che non ha raddrizzato del tutto il cammino di Baroni, chiamato ora alla riscossa nel terzo turno.

PROBABILI FORMAZIONI

Bailey è il grande assente per la Roma, che confermerà il 3-4-2-1 di Gasp. Probabile la prima in tandem per Dybala-Soulé alle spalle di Ferguson, con Wesley e Angelino esterni. In mezzo dovrebbero giocare Cristante e Koné, con El Aynaoui pronto a subentrare.

Di fronte ci sarà un Torino che si schiera col 4-3-3 e con Vlasic ancora sugli esterni. Da definire il centravanti, ma Simeone sembra in pole sul duo Adams-Zapata. Difesa con Saul Coco e Maripan, sulle corsie Pedersen e Biraghi. In mezzo si rivedranno Asllani e Casadei.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson.

TORINO (4-3-3) – Israel; Pedersen, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA – Il Torino non batte la Roma da quattro anni e ha perso entrambe le sfide nel 2024/25: 1-0 all’Olimpico e 2-0 in casa. I giallorossi sono ancora favoriti, I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.54 e su una gara con pochi gol: l’Under 2.5 quotato a 1.75 è il mercato alternativo suggerito.

